半導體為台灣產業優異所在，為台灣爭取到最大的國際曝光，「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」4日開幕，想要與台灣半導體連上線的工業強國都派出大將，英國政府斥資成立展場規模第三大的國家館，台積電歐洲廠所在的德國，官方駐台單位德國經濟辦事處把今年的德國館規模比去年擴大40％，匯聚15家來自德國的知名企業參展，全為了爭取與台灣半導體的閨蜜角色。

德國經濟辦事處表示，台積歐廠所在的德國薩克森邦，部長、廠商此次全都出動，擁有超過550名微電子、智慧系統和軟體會員的德國薩克森矽谷協會（Silicon Saxony e.V.）實際操刀SEMICON Taiwan 2024德國館，德國薩克森邦經濟、勞動暨交通部次長Thomas Kralinski與德國薩克森矽谷協會理事長Frank Bösenberg專程來台並出席德國館的開幕儀式。

英國國家館中，共有24家創新的英國企業，準備好探索與台灣合作的機會。英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，將繼續發揮英國在半導體供應鏈的世界級專業知識，促進創新並加強國際連結，英國館也體現了英國向台灣聞名的半導體產業學習並與之合作的承諾。

鄧元翰強調，英國與台灣在半導體領域擁有互補的優勢，「是理所當然的合作夥伴！」率領英國企業來台的英國國家科技顧問史密斯博士（Dr Dave Smith）也表示，「台灣無疑是先進半導體製造的火車頭，也是我們藉以支持加大的半導體合作的優先市場之一」。

由台積電、博世、英飛凌及恩智浦合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC），於今年8月底在德國德勒斯登舉行盛大的動土典禮，德國經濟辦事處表示，這不僅彰顯了德台雙方在半導體產業上的密切合作，也顯示中小型供應商在此產業鏈中不可或缺的重要地位。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士強調，在半導體製造領域，德國企業憑藉在矽晶圓、製程用化學品、特殊氣體、高精密光學及雷射應用等領域的成熟技術，在全球占有重要地位。期待透過此次國際半導體展，進一步促進德台雙方在半導體及AI領域的合作，從供應鏈的建立到未來如醫療產業應用等，德台共同推動全球科技的進步與發展。