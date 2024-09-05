大陸一名老奶奶報警，表示曬在走道的性感內褲被偷了，這是她唯一的一件性感內褲，警方獲報後到場調閱監視器，發現一名中年男子，盜竊了老奶奶的性感內褲，警方根據監視器，正持續找尋這名變態男子到案說明。

而這段監視器畫面被PO上網，影片一開始有聽到一名老奶奶的聲音，之後就可以看到一名中年男子鬼鬼祟祟的走進來，還先看有無其他人，隨後就走到內褲前面挑選，最終選擇了老奶奶的性感內褲，然後偷了就離開！

老奶奶之後收衣服才驚覺性感內褲不見了，這可是他唯一的一件，氣到報警處理，男子偷竊的畫面才因此曝光！

網友們看到監視器畫面後，紛紛留言表示：「好奇為何會有這樣的癖好」、「年輕人都有點奇怪想法，他只是付出行動！」、「他拿回去是不是套在頭上」、「回家打飛機去了」、「一種癖好，是病」、「偷了個寂寞，都不是原味」、「如果知道主人是誰….會不會從此一厥不振」、「偷給老婆穿？」。