民眾黨主席柯文哲遭聲押，台北地院「無保請回」，檢方抗告後，台灣高等法院依朱亞虎及邵琇珮證述等，認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷發回北院。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就表示，「柯文哲百分之百會收押禁見，理由很簡單，北檢有兩張穩贏的牌，第一張牌沈慶京，第二張牌彭振聲」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，「柯文哲百分之百會收押禁見，理由很簡單，憑什麼收押禁見？」吳子嘉直言，「北檢有兩張穩贏的牌，第一張牌沈慶京，第二張牌彭振聲」，吳子嘉斷言，「沈慶京撐不下去的，監所裡面的醫療爛透的，沈慶京今天當污點證人，他是0坐牢，因為我們的行賄罪，只要自白可以緩起訴，沈慶京一定會反水，如果不反水的話，北檢一定會把他關到滿」。

吳子嘉最後也說，「沈慶京一定是有金流部分，然後彭振聲一定可以咬柯文哲，這兩張牌都是北檢的牌，北檢只是要等時間到了，這兩張牌都會投降」。

★未經判決確定，應推定為無罪。