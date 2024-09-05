南韓啦啦隊新星李珠珢，雖然不確定是否來台發展，但她在韓國的一舉一動備受台灣網友關注，沒想到也漸漸改變韓國的應援文化。有許多韓國球迷發現，起亞虎吉祥物的應援動作變得溫和許多，以前的壓頭式應援竟然不見了。

YouTuber「挖系桑米西」3日在最新影片指出，自從李珠珢被吉祥物「壓頭應援」的事件爆發後，不僅引發台、韓網友的爭論，也掀起國內球迷的共鳴，紛紛認為該動作確實太過火。

似乎在各界輿論壓力下，起亞虎悄悄做出改變。有許多球迷進場後表示，吉祥物與啦啦隊的應援動作變得溫柔許多，還改成了互相尊重的新動作。雖然官方並未說明，但很明顯因為台灣網友的關注後，改變了起亞虎的應援文化。

挖系桑米西表示，透過最新影片和球迷反應，應援方式確實改變了。（圖／YT@挖系桑米西）

挖系桑米西進一步指出，如果不是台灣媒體與網友的影響力，這事件在韓國根本不可能浮上檯面，再加上社群媒體的發達，很快就衍變成了國際話題，最終讓起亞虎球團作出了改變。但還是有不少韓國球迷痛斥，台灣人不該干涉他們的文化。

挖系桑米西坦言，其實在韓國的社會還是存在著強烈的長幼尊卑觀念，對外國人來說相當不能理解。就像前陣子一位韓籍父親，在美國的珍珠奶茶店抱怨味道不對，並和韓籍女經理發生爭執，事後更在美國警察的面前大罵，「自己年紀大了！應該被尊重」，此事也引發美國當地社會不小爭議。