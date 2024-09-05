總統賴清德日前發言提到，中國大陸企圖拿下台灣並非為了所謂的「領土完整」，否則為何不收回當年被俄羅斯侵佔的領土？俄外交部3日隨即發表聲明反駁，稱俄中於2000年代簽署條約已解決邊界問題，台灣當局無權代表北京發言，甚至直斥賴的發言為狗吠、「邊緣政治人物的看法」。前駐紐西蘭代表介文汲直批，總統失言是很嚴重的事，外交部居然毫無反應，讓賴總統唾面自乾？一言足以喪邦！賴到現在還沒有這自覺。

介文汲4日在《新聞大白話》節目表示，以賴清德現在的身分，他被一個世界大國的外交部發言人說他是狗吠，就是罵他是狗！「這個事情...我不曉得我們現在的外交部...還能夠坐得住嗎？這是嚴重的侮辱啊！」以賴清德的身分來講的話，這對我們也是極嚴重的侮辱。

「他怎麼...他這個外交部門都在睡覺啊？」介文汲質疑，而且把賴清德形容為「邊緣政治人物的看法」，不管我們對他什麼看法，但是以他今天的身分，我們不能接受，他被人家形容為一個邊緣政治人物。所以，他要有反應！這個你不反應？你就是承認！國際上就是，你不反應，你就是承認。所以你是承認你是狗嗎？你是承認自己是個邊緣政治人物嗎？「你可以接受，我們還不能接受呢！你要有所反應，你養那麼多人要幹嗎？」

介文汲直言，賴清德講這句話，就是自取其辱，搞到這個樣子；可是你也不能被侮辱以後不作反應，這不是你個人的事。不要被侮辱了，還引用法國學者講那什麼話。你以為當內宣？這是涉外事件！跟你的外在形象有關。以後札哈洛娃就說：我說他是狗叫，他也沒有否認啊！他就接受了，他就承認自己就是那個。所以實在看不下去，以賴清德的身分，失言是很嚴重的事，一言足以喪邦！他到現在還沒有這個自覺。

「講出這句話，顯示他的無知以外，你要知道，這個後果是很嚴重的！」介文汲強調，俄羅斯警告他、警告台灣，你都無動於衷？怎麼突然搞成這樣？你隨便亂講話，搞到人家外交部發言人這樣子講你？「我們對你是沒有什麼感覺啦，我們是對你代表的那個位置，我們覺得不應該讓這種事情發生！」而且你就坐在那邊，唾面自乾？你現在的身分不能讓你唾面自乾，有代表性。趕快叫你的負責的官員出來，要反應啊！

介文汲直呼，不要在那邊被罵了，連屁都不敢吭？講出這種話，太令人意外；而且居然用這種無反應的方式，這種事，真的太墮落了！