民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，無保請回時稱對「京華城840%完全不知道」，高院4日發回北院更裁。媒體人吳子嘉表示，高院提及「本案情節毫無所悉」，柯文哲大嘴巴說什麼都不知道，害死自己。

吳子嘉4日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲什麼都不知道，害死自己。所以高院不囉嗦了，提及「本案情節毫無所悉」，是柯文哲自己說的，柯文哲大嘴巴害死自己，立委黃珊珊、民眾黨立院黨團主任陳智菡嚇壞了，不斷在那邊幫他補充。黃珊珊內行，知道這一句話等於是說，把法庭上的東西，在外面來做偵查不公開內容洩漏了，然後法官的重要審判依據，就是這句話，他不知道。高院看到了，已經民意沸騰了，怎麼可能接受，就把它寫在裁判主文裡面。

吳子嘉指出，高院為了證明北檢做的是對的，把前北市府兵役局長朱亞虎跟北市議員應曉薇兩個人的通聯記錄帶入。通聯記錄早就在案件裡面，地方法院不採用。

吳子嘉接著點出，然後高院講一個最關鍵的一句話，「扣案被告隨身物品記載內容」， 就是調查局把柯文哲手機復原了，結果發覺有3個勾串、有連結，這叫犯意的聯絡。所以在柯文哲的手機裡面，出現有朱亞虎所稱的相關事項或時間、通聯。

★未經判決確定，應推定為無罪。