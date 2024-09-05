波蘭副總理兼國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）週三（4）表示，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）辭職確實令他「意外」，並希望繼任的烏克蘭外交部長在處理烏波歷史問題時，能避免再說出類似於庫列巴的言辭。

據《波蘭國家通訊社》（PAP）4日報導，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）週三宣布，已收到外交部長庫列巴的辭呈。柯席尼亞克-卡密希談到這一辭職消息時，表示確實「意外」，並強調庫列巴在整個戰爭期間一直領導烏克蘭外交部，被問及辭職原因時，他表示這應該詢問庫列巴本人。

他提到：「自戰爭開始以來，時間的流逝和人們的疲憊是顯而易見的。我在北約峰會上觀察到烏克蘭代表團的努力，這是一項艱鉅的任務。」柯席尼亞克-卡密希認為，庫列巴的角色「極為困難」。

庫列巴8月28日參加了在奧爾什丁舉行的「未來波蘭校園」活動，他在討論波烏歷史時發表的言論引起軒然大波，他建議應該暫時避免過度探討歷史，將重點放在共同未來的建設上。

週三，柯席尼亞克-卡密希重申，烏克蘭若不面對歷史真相，將無法加入歐盟。近期他曾與庫列巴就烏克蘭民族主義者對波蘭人民所犯下的「種族滅絕」進行辯論。

在隨後的新聞發布會上，柯席尼亞克-卡密希表達了期待新任烏克蘭外交部長能與前任在波烏歷史問題上的立場有所不同。他強調，「庫列巴在校園上的言論是不可接受的。」並指出，歷史不僅僅是歷史學家的領域，而是「我們所有人的一部分，因為它是我們生活的一部分。」

他指出，沃倫大屠殺是一個尚未癒合的傷口，若不處理好，將始終是波烏良好關係的障礙。他說：「我希望透過這種方式克服障礙：進行挖掘、紀念受害者，並停止對以斯捷潘·班德拉為首的烏克蘭民族主義者的歌頌，因為他們曾經摧毀了波蘭。」