民進黨桃園市議員張肇良涉嫌在2019、2020年為違章建築關說龍潭區公所，使建築順利完工並出租給超商，桃園地檢署7月18日聲押張肇良獲准。桃園市調查處4日搜索龍潭區公所，並請現任區長、時任公所主祕黃世琪及前龍潭區長胡星輝到案，經檢察官訊問後請回。

據了解，桃園龍潭2019、2020年間有處興建中的違章建築，經民眾檢舉，龍潭區公所原本認定是A0類違建理應即報即拆，但違建地主寫了陳情書給公所後，竟不了了之。最後成為既成違建，就算被檢舉，排拆也要數年後。該違建事後由超商承租，傳出是當時任職市政顧問的張肇良居間穿梭，由其施壓、關說讓公所沒有回報桃園市建管處該違建。

經過1個多月偵查，桃園地檢署4日指揮市調處搜索龍潭區公所、區長辦公室等地，找到違建地主陳情書及該違建相關簽辦公文，並帶回黃世琪、區長祕書、現已退休的胡星輝等人到案說明，檢調懷疑黃世琪、胡星輝於違建案中涉嫌關說、施壓，讓承辦人更改原本的認定，因此請2人到案說明，釐清案件中黃、胡扮演的角色。

黃世琪、胡星輝以被告身分通知到案，市調處詢問後晚間自願到桃園地檢署訊問，2人經檢察官訊問後請回。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，對於相關案情並無所悉，以檢調說法為準。尊重司法，市府會配合調查。

★未經判決確定，應推定為無罪。