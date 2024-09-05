韓國啦啦隊「吐舌女神」邊荷律，自今年來台加入中信兄弟啦啦隊後，憑藉可愛又天然呆的個性，擄獲眾多粉絲的心。中心兄弟官方IG在3日PO出一段影片，只見邊荷律正和其他成員開心聊天，卻突然被嚇得大叫，不少粉絲替她出氣，喊話要把兇手列入黑名單。但邊荷律有點肉肉的肚子，不小心嚇到跑出來，也意外成為焦點。

畫面中，韓籍啦啦隊成員邊荷律正雙手插腰和其他女孩在聊天，沒想到吉祥物小翔默默從背後靠近，她似乎有感到有異狀，整個人先停住再回頭一看，小翔突然瞬間移動還伸手拍了她肩膀一下，嚇得她驚聲大叫，整個休息室一度還有回音。

中信兄弟吉祥物小翔捉弄邊荷律，嚇得她當場大叫。（圖／攝自 passion_sisters_official IG）

發現自己叫太大聲的邊荷律趕緊摀住嘴巴，其他成員笑說：「好大聲喔。」而小翔也趁此時默默溜走。萌呆的邊荷律立刻用奶音加上不太標準的國語指著兇手喊著「消響（小翔）」，然後翻了白眼，一臉又氣又好笑地說：「尼悶（你們）壞人。」

邊荷律的小肚肚被嚇到跑出來，模樣相當可愛逗趣。（圖／攝自 passion_sisters_official IG）

一堆網友被邊荷律笑翻，同時也幫她出氣懲治兇手，紛紛留言，「把小翔列入黑名單」、「小翔必須史」、「荷律好容易被嚇到，好可愛哈哈」、「荷律，好可愛唷」、「尼悶壞人」、「小翔是在想死的邊緣嗎？」、「列入黑名單，並懲罰他降二軍反省」。只不過，邊荷律在仰頭大叫的同時，微肉的小肚肚跑了出來，可愛的嬰兒肥肚也被眼尖的網友發現了，留言「啊....小腹....太放鬆！」還附上一個哭笑不得的鬼臉，相當逗趣。