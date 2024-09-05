新北市永和區2日發生墜樓案，經查死者是近日與網紅四叉貓劉宇爆發衝突的黃姓男子，疑似因不堪網軍霸凌導致憾事發生。劉聲稱自己也是受害者，也遭網友出征，爭議不斷。傳劉飛日本避風頭，也有人說是既定行程。媒體人謝寒冰指出，四叉貓自己就曾喊「我根本就沒有良心」，但媒體要有良心，還要找這種人上節目嗎？至於一般人，就是不要理他，別幫他製造流量；還有就是保重自己，沒有政治人物值得為他做傻事。

「他回來之後還會不會繼續做？我跟你保證，他還是會！」謝寒冰4日在《大新聞大爆卦》節目提到，因為這是他的流量來源，他就靠這個賺錢的。自己常講，人不要臉天下無敵，他就沒在跟你管這些，人家根本就不跟你講要臉的事情；你要用到得去束縛他，是不可能的事！四叉貓自己在網路上就跟人家講：你不需要情勒我，沒有用，因為我根本就沒有良心！你想要用道德或良心去束縛他？這個就沒意義了。

謝寒冰質疑，但是四叉貓可以沒有良心、沒有道德，媒體可以沒有良心、沒有道德嗎？因為四叉貓的收入來源，除了他自己直播、人家斗內之外，還有很大來源是邀請他上節目的媒體。今天四叉貓做出來這樣的事情，我們在法律上沒有辦法制裁他，可是這些媒體，你們自己有自律的良心嗎？你們還要再找這樣一個根本不管別人死活，只要是為了自己的流量，什麼東西都敢蹭、什麼事都敢嘲笑的人，你還要再找他上節目嗎？

「如果有，我們也沒有辦法對你怎麼樣，這是你自己的選擇！」謝寒冰直言，你只是在告訴我，你們這家媒體就是一個沒有良心的媒體！就是這樣子而已，這就是讓每一家媒體自己去判斷，我們也沒有辦法說什麼。只是要提醒大家，第一個，對四叉貓這種人，你只有一種辦法，就是以後他的東西，你就不要看、不要理，他做什麼都當作完全沒看到，不要幫他製造流量！「這是你唯一能做的。」

謝寒冰強調，第二個，參加任何活動，不要過度激動，「我跟大家講，沒有一個政治人物值得你為他犧牲生命！」沒有政治人物是真的像你想像的這麼聖潔、這麼能夠當偶像？都不是，這些人都跟你我一樣，都是很平凡的人，他們也都有很多缺點，他們的真面目讓你看到，你可能會嚇個半死！不要再去盲目地崇拜一個人，也不要再去盲目相信每一個黨，「沒有一個黨值得你犧牲生命去相信，我跟你保證這世界上絕對沒有！」

謝寒冰表示，絕大多數的黨、絕大多數的人，裡面都是藏污納垢，只是爛跟更爛的差別而已，所以千萬不要去做這種傻事，不值得！

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