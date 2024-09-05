旅居日本的台灣部落客「魚漿夫婦」經常在粉專轉發與日本相關的趣味知識，未料日前在介紹料理時，使用「軟糯」一詞，遭到大批綠粉出征，「魚漿夫婦」也緊急道歉，表示下次發文會更加謹慎，但不少網友搖頭，認為實在太離譜，更直言「現在是要文革嗎」。

「魚漿夫婦」日前在臉書介紹春雨料理，並用「軟糯」來形容料理口感，未料立刻遭到大量綠粉出征，認為粉專使用大陸用語，要求修正、道歉，粉專也緊急修改文章後，向大家道歉，強調自己也不愛大陸用語，原本只是想形容軟Q、入口即化，但一時不察不小心誤用，未來會更將謹慎。

不少綠粉立刻給予肯定：「謝謝你願意修改」、「終於不用看到大陸用語了」，但許多網友搖頭：「現在是文字獄嗎」、「用軟糯就要被出征，乾脆文革好了」、「真的沒必要道歉」、「到底是做了什麼十惡不赦的事需要這樣大動作道歉」、「得罪綠粉在台灣是很可怕的」、「不意外，脆上一堆批鬥馬來西亞跟香港人用簡體字...」、「軟糯很早就有了，不是青鳥沒聽過的通通是大陸用語耶」、「沒辦法，對青鳥來說讀書是犯法的」。

還有不少讀書人出面平反，表示軟糯這一詞在台灣早期的膳食文章中都會使用，跟Q彈也並非同意思：「袁枚：原來我用大陸用語寫隨園食單」、「軟糯根本就不是大陸用語」、「我家是種蕃薯芋頭的，對於軟糯從小耳濡目染，難道大家以前都沒聽過軟糯香甜、軟糯可口嗎...只是台灣現在比較少用，怎麼就變大陸用語了」。