海軍陸戰隊儀隊賽前演出，精采絕倫。（記者陳怡璿攝）

軍校學生到場觀賽，以熱情洋溢的加油聲，展現軍校生活潑的一面。（海軍司令部提供）

軍校學生到場觀賽，以熱情洋溢的加油聲，展現軍校生活潑的一面。（海軍司令部提供）

為慶祝九三軍人節，由國防部與中華職棒大聯盟合辦的「全力出擊」職棒主題賽昨日持續舉辦，統一獅、樂天桃猿於臺南棒球場展開精采賽事。過程中，陸戰儀隊、莒拳隊登臺獻技，為賽事炒熱氣氛，並由海軍官兵展護巨幅國旗、擔任開球嘉賓，藉此深耕全民國防，使更多國人了解國軍、支持國防。

拉近軍民距離 深耕全民國防

昨日賽前暖場活動，首先播放海軍形象影片，展現海軍官兵長年護衛海疆，直面敵情威脅的英勇形象。隨後莒拳隊官兵霸氣登場，帶來凌厲拳腿之「陸戰型場」及「功力擊破」等操演，剽悍戰技，屢獲現場觀眾喝采。

緊接著，陸戰儀隊官兵攜手美和科技大學學生儀隊實施聯合操槍表演，正如同賽事也提供門票邀請官兵、眷屬進場看球，現場呈現軍民同歡氛圍；隨後由海軍官校合唱團學生領唱國歌，莊嚴的旋律響起，海軍反潛航空大隊官兵同時於球場後方展護巨幅國旗，充分體現國軍熱愛國家、守護家園精神。

值得一提的是，昨日更由今年甫獲國軍楷模殊榮的陸戰隊指揮部工兵官胡少校擔任開球嘉賓，進一步拉近軍民距離，除有效強化全民國防，更展現國軍熱愛國家的優良形象。