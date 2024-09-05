昨日113年「全力出擊」職棒賽事賽前暖場活動中，陸戰隊學校莒拳隊帶來一連串精采表演，並罕見以冰磚實施功力擊破，凌厲拳腿美技獲得全場觀眾齊聲喝采，報以熱烈掌聲，肯定國軍落實勤訓精練的堅實戰力。
此外，莒拳隊官兵更先後施展「連續360度旋踢」、「上步後旋踢」、「空中3點」等課目，精湛技法令現場觀眾目不轉睛；壓軸則以「借力旋踢」擊破高空目標，陳展「支持國防，愛護家園」布條，充分展現陸戰健兒勇猛頑強精神。
昨日113年「全力出擊」職棒賽事賽前暖場活動中，陸戰隊學校莒拳隊帶來一連串精采表演，並罕見以冰磚實施功力擊破，凌厲拳腿美技獲得全場觀眾齊聲喝采，報以熱烈掌聲，肯定國軍落實勤訓精練的堅實戰力。
此外，莒拳隊官兵更先後施展「連續360度旋踢」、「上步後旋踢」、「空中3點」等課目，精湛技法令現場觀眾目不轉睛；壓軸則以「借力旋踢」擊破高空目標，陳展「支持國防，愛護家園」布條，充分展現陸戰健兒勇猛頑強精神。
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