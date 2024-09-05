海軍涂俊傑上士（記者黃迪明攝）

軍友社榮譽理事長李棟樑昨日遠赴海、空軍山區偏遠單位，殷勤慰訪駐防官兵，感謝其24小時堅守崗位，確保我國領海、領空安全。駐防官兵對於敬軍團無畏舟車勞頓，捎來社會各界溫暖，直呼「感心」，也表示，將持續精進本職學能，擔負守護臺海的重要角色。

「感謝軍友社不辭辛勞傳遞溫暖，您的關懷我們都收到了。」空軍蔡少尉表示，李棟樑就像慈祥和藹的長輩，親切垂詢每位官兵的部隊生活近況，幾句簡單的問候「最近好嗎？」、「工作上有沒有需要幫忙的地方？」都令人倍感窩心。

蔡少尉指出，最令她敬佩的，是李棟樑始終秉持「走到、握到、關懷到」精神，她認為這也是領導幹部應當學習、效法之處，能了解並處理官兵的疑難雜症，關懷每位部屬的身心狀況，真正促進單位團結向心。

海軍涂俊傑上士則表示，李棟樑時常慰問國軍偏遠單位，每次都帶來關懷，激勵官兵，令他相當難忘。他指出，李棟樑儘管事業繁忙，仍心繫偏遠單位官兵，十足展現「取之於社會、用之於社會」的精神，值得學習。