軍聞網站「Naval News」3日報導，澳洲海軍阿拉弗拉級近海巡邏艦（OPV）首艦「阿拉弗拉號」（P203），日前正式展開海試作業，顯示澳軍新一代海上戰力漸趨完備，待完工服役後，可望強化澳軍的海上安全能力。

報導指出，2021年12月中旬舉行下水與命名儀式的「阿拉弗拉號」，經過近3年時間，克服供應鏈延誤、整合困難等種種問題後，終於在8月26日展開海試。儘管澳洲國防部並未發布官方聲明，但透過地方官員、造船廠員工和船舶觀測員等，在各式社群平臺所發布的圖片和評論，皆已證實此消息。

根據澳洲海軍2017年公布的造艦計畫，阿拉弗拉級近海巡邏艦由德國呂森造船廠的OPV-80構型得標，並委由澳洲國營ASC造船公司承造；原擬建造12艘巡邏艦，但2022年上任的工黨政府，今年2月將建造數量下修為6艘。

阿拉弗拉級近海巡邏艦全長80公尺，排水量為1600噸，最大航速22節（時速40.7公里），主要武器暫訂為「颱風」遙控武器站與機槍，艦艉可起降直升機，亦能操作無人機與快艇，模組化設計搭配先進感測器與指揮通信系統，能有效取代澳軍現役巡邏艦、掃雷艦與水文測量艦艇，勝任近海巡弋、反恐、反海盜、掃雷與水文測量等任務，進而降低澳洲海軍後勤負擔。