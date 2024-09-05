當代傳奇劇場由導師吳興國領軍，10月3日至6日帶來連場大戲，首場《鳳凰臺》打前鋒，演小霸王孫策用傳國玉璽換袁術三千兵馬，偕結拜兄弟周瑜共闖江東掃蕩群雄。行至鳳凰台，獲喬玄賞賜，喬國老以比武招親，撮合大喬、孫策婚事，成全周郎顧曲，小喬出嫁，並助攻打嚴白虎，為孫吳皇朝開基立業。除了《鳳凰臺》這齣睽違30餘年的經典京劇重現外，還有《陸文龍》、《紅娘》、《三盜令》、《下山》、《失子驚瘋》、《青石山》、《挑滑車》、《大保國》等好戲，生旦淨丑青年才俊各顯其能，必能讓京劇的新舊愛好者看得大呼過癮，滿意而歸。

《鳳凰臺》1960年由阿甲、翁偶紅編劇、李和曾、江新蓉、高玉倩、張云溪、江世玉、張春華主演之後，便銷聲匿跡。直到1991年在「台北國家戲劇院」重現舞台，由張大夏二度修編，吳興國以38歲盛年、英姿勃發之武生風貌飾演孫策，和朱安麗、郭敏芳、孫麗紅所飾演的大喬、小喬、周瑜，及陸光國劇隊全體華麗登場，其氣勢磅礡美不勝收之氣韻，不但造成一票難求盛況，更被蔚為傳奇之作。

演出者：(左起)黃若琳、吳興國、陳允雯、朱柏澄、王珮宣。（當代傳奇提供）

去年，在台積電文教基金會支持下，吳興國著力三度修編劇本，全劇去蕪存菁，以孫策為主軸，把三國群雄並起之氣勢，到比武招親，周郎顧曲浪漫美妙，生旦淨丑精彩亮相，唱唸做打樣樣齊全，人物造型華麗精緻，是一齣文武俱佳，劇力萬鈞又充滿幽默幾巧，妙趣橫生、極致精彩，場場真功夫的好戲。消失30餘年的經典大戲《鳳凰臺》重現台灣

從10月3日至6日-四天四場，由「興傳奇青年劇場」演員一個個輪番上場，展露自小千錘百煉，嚴師教誨下熬出來的真功夫，除了10月3日吳興國、朱柏澄師徒領軍的《鳳凰臺》之外，10月4日(五)有李軒倫的《陸文龍》，飾演雙槍美少年力戰八大錘，黃若琳扮演甜美俏麗的《紅娘》嬉戲西廂，壓軸的《三盜令》由功夫了得的武丑林益緣領軍，江湖勇闖、智鬥盜匪。

10月5日(六)午場更是老少咸宜、喝采爆棚，不可錯過的好戲，看林益緣從武丑變身文丑，扮演小和尚《下山》表現耍佛珠的絕活，陳允雯的《失子驚瘋》令人驚嘆不已的水袖功力，表現一個母親失去孩子的內心驚駭的唱唸做表，失心瘋的強烈戲劇張力，可稱一絕。而楊瑞宇壓軸的《青石山》是兩岸少見男武旦，將以全程踩蹻，化身嬌媚的九尾玄狐迷惑眾生，王半仙急請呂洞賓亦難降服、關公派關平、周倉、天兵與她大打出手，上天入地，齊力降妖。小將輪番上陣生旦凈丑個個身懷絕技。

10月6日（日）午場有大武生重磅札靠大戲《挑滑車》，由林伯諺擔綱，這是一齣考驗武生技藝、體力、表演、嗓子的完美經典，中場的《時遷偷雞》林益緣以默劇逗樂觀眾，還要展露吞火、吃火、吐火的絕技，「傳奇風雅柒」的大壓軸《大保國》有吳興國徒弟-朱柏澄，和魏海敏的徒弟黃若琳及被譽為新生代銅錘花臉的明日之星-張偉全，這是一齣老生、青衣，花臉高難度的唱腔歌劇，曲調動聽，節奏緊湊，經過幾代藝術家演繹，已成為千錘百煉的經典老戲。

傳奇風雅邁入第7屆，將於10月3日至6日登場，地點在「台灣戲曲中心大表演廳」，每場皆有演前導聆和演後演員見面會，兩廳院售票系統熱賣中，更多資訊請上當代傳奇劇場FB或加入官方LINE。