索尼砸下重金50億、研發8年的第一人稱射擊(FPS)遊戲《星鳴特攻》(Concord)上市短短12天大暴死，工作室宣布全面退款、關閉伺服器，成為史上最短命的遊戲。如今傳出索尼將製作遊戲的工作室「Firewalk Studios」的人員全部開除，僅留人物設計師，被揶揄請鬼拿藥單。

有國外網友爆料，《星鳴特攻》暴死後，索尼互動娛樂將Firewalk工作室的製作總監、技術策畫、關卡設計師、遊戲工程師、系統工程師、UI設計師、動畫師全數開除，只留下人物設計師，但《星鳴特攻》暴死原因之一就在於人設過於「政治正確」造成，因此此舉也引起討論。

消息傳到PTT後，鄉民狂酸：「最該開除的沒事」、「留下了最精華的部分，索尼好好收著別放出來」、「最該開除的不開，索尼嫌錢太多可以賠是不是」、「是非題要能夠全部猜錯也真不容易」、「做這決定的才真的該被開除」、「請鬼拿藥單XD」、「沒關係，能讓SJW開心最重要」、「越洗越純，之後工作室要100%政確員工了」、「索尼果然還是心心念念著教育大業，我真的哭死」、「日索總有一天會被美索害死」；但也有網友實際點進Firewalk網站，並沒有出現徵才公告，職缺目前也為0，認為消息真實性有待確認。

近年來不少遊戲進軍歐美，都飽受「DEI理念」(Diversity, Equity and Inclusion，多元、平等和包容)摧殘，強迫在主角群新增黑人、跨性別者、肥胖者以及同志等人設，甚至要求角色顏值不得過高，引起玩家批評，《星鳴特攻》也因此被戲稱「政確特攻」，但也有許多人認為，遊戲性質與《鬥陣特工》、《APEX》、《特戰英豪》等過於相似，體驗卻遠不如上述遊戲，卻要價1190元，才是玩家不願嘗試的原因。