近幾個月來新竹出現一輛上車不理人，繞路、不放人，更疑似專載年輕嫩妹的詭異計程車，不少受害者都在當地臉書社團分享提醒，該名司機也被依妨害自由函送。未料近日傳出該輛恐怖計程車「滿血復活」，車牌、車子都換新的，再度引起討論。

一名女網友在臉書社團「新竹大小事」發文表示，家人在火車站疑似又遇到該輛恐怖計程車，司機同樣一直繞路，也不理客人，繞了20分鐘又開回火車站，行徑與7月中網友頻繁爆料的計程車如出一轍，但車子跟車牌都已經換過了，唯一不變的是車牌開頭的英文字母仍是「TDY」。

另一名女網友則在「竹北大小事」發文表示，8月31日在高鐵後站也疑似遇到這輛計程車，全程不理人，整路時速20公里，還會一直透過後照鏡盯著乘客，行為與之前爆料的運匠特徵幾乎都一致，但車牌、車型都不一樣，呼籲女性朋友注意。

文章PO出後也立刻出現不少受害者留言：「就是同一輛沒錯，車牌換掉了，但司機名字一模一樣」、「就是他沒錯，之前叫Uber還遇到他」、「同一人，他已經被Uber停權了，但還是在開小黃，大家自己注意」、「搭過他的車，超可怕的，我從高鐵上車，一上車我馬上說我要在警察局下車」、「到底為什麼不能撤照？不要讓他再開了」、「他換車了，從CROSS換成ALTIS」、「他也會在六家高鐵站載客」。