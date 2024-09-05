南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，平時很喜歡透過社群分享自己的生活，也常不定時直播和粉絲聊天。4日她曬出自己的出遊照，大方展現纖腰大長腿，尤其網狀熱褲幾乎讓整個蜜桃臀若隱若現，她甚至在轉身時不小心露出「微笑緣」，瞬間破500萬人次觀看。

Lisa在IG寫下：「Summer almost ove.(夏天將結束了)」只見她身穿白色貼身休閒服，搭上超級熱褲，背對鏡頭的S型身材曲線畢露。這套白色衣服可是有玄機，因為全部是網狀設計，裡頭的黑色泳衣隱約可見，下半身一雙超級長腿更是一覽無遺，尤其她俏皮地突然轉身跑開，短短1秒鐘的蜜桃臀「微笑曲線」瞬間直接外洩，讓人驚呼她的好身材。

南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，展現逆天好身材。（圖／攝自 lalalalisa_m IG）

Lisa突然轉身背對鏡頭跑開，背部曲線一覽無遺。（圖／攝自 lalalalisa_m IG）

另外幾張照片，只見她頭戴鴨舌帽站在船上，雙手高舉比起愛心，順勢露出小蠻腰；她也有穿上泰式風格的服裝，還蹲在地上選起小吊飾，吊牌上頭標著「HAWAII」，也似乎透露渡假地點就在夏威夷。

Lisa穿著泰式風格的衣服選小吊飾，吊牌上寫著「HAWAII」。（圖／攝自 lalalalisa_m IG）

身為新世代當紅女星的Lisa，自從被爆出與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）戀愛，雖然雙方都未正面回應，但卻時常被看到私下出遊。先前也有網友8月在推特上，曬出2人在夏威夷用餐的照片，也難怪一舉一動都備受矚目。