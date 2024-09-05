近年由於串流平台鵲起，許多只在電影作品活躍的實力派演員們紛紛投身劇集拍攝，而韓國個性派影帝金倫奭在2007年之後，時隔17年也再度主演韓劇，就是無論在韓國和台灣都引發熱烈討論的懸疑驚悚追兇劇《無聲蛙鳴》。

韓國近幾年竄起的新生代實力派女星高旻示是年輕一代演員中相當奇特的存在，被稱為「Netflix的女兒」，明明擁有相當具有競爭力的美麗外型及好身材，但她飾演的白富美清秀角色卻相對少，反而勇於挑戰各種具有爭議性的惡女角色。在主演光州事件學運愛情劇《五月的青春》以及《Sweet Home》三季主演之後，高旻示獲得許多矚目，終於在去年以大咖雲集的《神鬼海底撈》提名以及獲獎無數，包括青龍獎最佳新人女演員，也獲得百想及大鐘獎另外兩大電影獎的提名肯定，而緊接在後的最新作品，就是《無聲蛙鳴》。

《無聲蛙鳴》描述平靜的鄉下小鎮裡，金倫奭飾演的民宿老闆全煐夏如常地營運位於小溪邊的幽靜民宿，某日來了一對神秘的母子，高旻示飾演的柳誠娥以及她帶來的小男孩卻為全煐夏的人生，甚至整個小鎮的人們造成了天翻地覆的改變。隔年夏天，柳誠娥又出現在他的民宿裡，懷抱著巨大的秘密，為了守護自己的民宿與生活，全煐夏決定採取反擊，一連串以暴制暴的行為導向未知的結果，甚至牽扯出20年前的連續殺人命案。

《無聲蛙鳴》金倫奭飾演的民宿老闆遇上神秘母子，人生起了天翻地覆的變化。（圖／Netflix提供）

身為必須推動整部戲前進及控制節奏的瘋女人角色，在演技派的國寶級大前輩金倫奭面前，高旻示絲毫沒有氣短，從演技到氣勢都能夠力抗對手，一冷一熱，一文一瘋，兩人的飆戲看起來非常過癮。她以旁若無人的自信，向觀眾們展示了新一代戲劇場景中的女人可以瘋到什麼極致，同時包容了美麗、性感、無邪、任性、殘暴、瘋癲、聰明、歇斯底里與無厘頭，視人命如草芥，未經縝密思考想殺就殺，不在意任何後果，是一個世界繞著她轉，徹徹底底的女神經病角色，像是來自東方的小丑女，但她甚至不需要小丑，本身就活成了一朵燦爛瘋魔的奇異大花。

演技爆棚之外，高旻示也為了《無聲蛙鳴》中的大量裸露場面將體重降到人生新低，整個背部清晰可見的脊椎骨，為的就是能夠符合導演要求的「看起來像動物」的視覺，張狂瘋癲的演技，也被看好要橫掃明年的演技派女主寶座。

高旻示在《無聲蛙鳴》不只展現瘋魔演技，還有大量裸露場面。（圖／Netflix提供）

《無聲蛙鳴》每一集都以同樣的一句口白，由不同主角唸出來開場：「假設一棵樹在森林裡倒下，而沒有人在附近聽見，它有沒有發出聲音？」這個貫串全劇的主軸是個久遠的哲學思辨與物理問題，就像咒語一般，圍繞與纏繞在前後橫跨20年，看似完全無關的兩個連續兇殺案之間，甚至因為一個旁觀警察的視角，讓兩個事件最後產生奇異的連動性。「未被觀察的世界與有被觀察的世界，兩者是否會有一樣的結果？」或者「沒有被觀察到的行為，會不會影響到事件的結果？」

《無聲蛙鳴》以20年前和20年後，看似完全無關的兩場兇殺案開啟，雙線敘事，不特別區隔年代，加上中間不時使用的倒敘、虛實交錯與魔幻寫實手法，的確在前期會讓人產生困惑，隨著劇情逐步推進，觀眾便會逐步理解，重點並不在於找出兇手或他們的犯案手法，而是被迫出現在「犯罪情境」裡，既不是加害者，也不是被害者的人們，而這些人，就是片名中所謂的「青蛙」。森林裡的樹倒下了，沒有人聽見，旁邊的青蛙無論是被樹壓倒，或是被彈飛的石塊擊中，同樣在無人的森林裡，那麼就算他們發出再響亮的叫聲，是不是同樣也等於無聲？這些周邊人物的人生同樣被兇殺案徹底改變，或許也與受害者相同，從此走上了悲慘的道路。

罕見選擇以周邊人物的視角出發，《無聲蛙鳴》中拉出20年的分隔線，以「汽車旅館連續殺人命案」和「深山木屋民宿殺人事件」作為互文及對照，20年前與20年後，遭到殺人案波及的兩個家庭，一邊選擇揭露真相，一邊是為了維持平靜生活而選擇隱瞞事實，同樣是無辜的青蛙，兩者分別會造成什麼後果，而命運又會如何將他們牽在一起？

以強烈的美術、攝影和場景設計塑造出美麗詭譎的場景，加上包括金倫奭、高旻示、尹啟相、李姃垠等實力派華麗演員群的加持，《無聲蛙鳴》上線之後在全球都取得不錯觀看成績，也引發兩極的討論評價，imdb有7.0分，但爛番茄的新鮮程度只有43%。不過無論好壞，有討論度的劇就有流量，無論喜歡與否，《無聲蛙鳴》都成功創造了再一部話題韓劇，以及高旻示的人生角色再一部預定。

《無聲蛙鳴》Netflix播映中。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

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