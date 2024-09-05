民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌京華城弊案，北檢向法院聲押禁見柯文哲，網紅「館長」陳之漢數度前往北檢聲援，北院2日裁定柯文哲犯嫌不重大，無保請回。陳之漢表示，事後柯文哲打電話來說「謝謝」，他開玩笑說，像答錄機。

館長4日在直播節目《館長惡名昭彰》中透露， 4日下午，因為柯文哲手機被扣押，所以借助理的手機打電話給他。柯文哲一直說「館長真的謝謝，謝謝、謝謝、謝謝、謝謝你那一天」，他說「阿北加油」，柯文哲說沒兩句話就跟他說「謝謝」。

館長開玩笑說，柯文哲怎麼不說「館長那天看到你，真的是好兄弟」「看到你，你真的不離不棄，換帖兄弟」，說一些有的沒有的，讓他感動一下，結果都沒有，柯文哲就這樣「謝謝、謝謝」，這是答錄機嗎？他覺得很尷尬，這樣下去，他也不知道要說什麼。

另外陳之漢也提醒大家，如果柯文哲5日被羈押，一定要看他是用什麼理由羈押。如果沒有被羈押，又有話要講了，那些名嘴又會說，不要以為第一次抗告不成功，也沒羈押，你就很開心，然後檢方一定又會提抗告。

★未經判決確定，應推定為無罪。