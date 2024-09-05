立委顏寬恆與父親顏清標，4日晚間在苗栗縣苑裡鎮偏遠山區一家高級飯店，邀請立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及40餘名國名民黨籍立委餐敘，地主苗栗縣長鍾東錦及立委邱鎮軍也應邀出席。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

立委顏寬恒與父親顏清標，4日晚間在苗栗縣苑裡鎮偏遠山區一家高級飯店，邀請立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕以及40餘名國名民黨籍立委餐敘，地主苗栗縣長鍾東錦及立委邱鎮軍也應邀出席，顏寬恆在飯店面對媒體詢問時低調表示，餐敘並無特定目標，只是立院同仁聯誼聚會。但由於餐敘地點選在苑裡鎮偏遠山區飯店，顯然是不想引人注意，不排除有為盧秀燕參選國民黨主席鋪路意味。

苑裡鎮這家號稱5星級的度假飯店，位處苑裡鎮火炎山麓偏遠山區，因鄰近全國高爾夫球場，並號稱擁有溫泉設備，因此吸引許多愛好高爾夫球人士來此打球過夜休閒。顏寬恆身為台中海線中2選區立委，選擇到苗栗縣飯店宴請立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦以及國民黨籍立委，邀宴行程安排常低調不公開，目的就是為了保密。

立委顏寬恒與顏清標父子，是在4日晚間舉行餐敘，餐敘時間從18時30開始，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣依約出席，台中市長盧秀燕則在晚間7點半左右抵達會場，前雲林縣長張榮味也陪同女兒立委張嘉郡出席，苗栗縣長鍾東錦與苗栗縣山線立委邱鎮軍則以地主身分受邀出席。

顏寬恒、顏清標父子抵達飯店面對媒體詢問，低調表示餐敘是在1、2個月前就已經訂好，只是立法院同仁間聯誼聚會，並無特定目的，立院2日已完成報到，因此選在正式開議前，邀請立院同事一同餐敘。

據與會人士透露，晚宴中並未提及任何敏感政治議題，都只是聊些輕鬆話題，連立院新會期議題都未提及，由於許多立委是初任，來自各地，彼此都不熟悉，因此，聚會中主要是在增進彼此了解，聯誼性質相當濃厚。現場並有準備蛋糕慶生，大家同唱生日快樂歌，並做出大愛心手勢合影，現場氣氛融洽歡樂。

不過，由於顏寬恒是台中市海線立委，特別選在鄰近台中市沙鹿梧棲海線的苗栗縣苑裡鎮偏遠山區的高級飯店宴客，應該就是為了不引人注意，是否是為了台中市盧秀燕參選國民黨主席鋪路？已引起外界好奇揣測。