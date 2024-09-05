隨著年紀愈來愈大，人們可能會感到注意力難以集中、解決問題的速度變慢，還有執行其他認知功能相關的事更困難。為了應對這種情況，人們可能嘗試過健康的飲食、有氧運動等方式，但有神經科學家透露，其實睡姿也是其中一大關鍵。

《遊行》（Parade）網報導，根據神經學家和研究，睡覺姿勢不僅影響睡覺的舒適度，也會影響大腦的功能，如記憶力等。太空流睡眠公司（Aeroflow Sleep）睡眠科學顧問艾倫（Chris Allen）博士說：「側睡，尤其是左側睡，被認為是有益的，原因有很多，特別是與認知健康有關。」

不過，現在相關研究還在進行，雖然這種做法到底有多大幫助，目前還沒有定論，但研究顯示，兩者有顯著的關聯。

庫瑪斯神經科學機構（Marcus Neuroscience Institute）吉爾巴斯博士（Dr. Peter Gliebus）說，研究人員發現，睡眠姿勢會影響血液和腦脊液在大腦中的流動方向，他們還發現，側睡可以提高腦脊液清除率。

月鳥（Moonbird）睡眠公司的神經學家勞瑞斯（Steve Laureys）博士說，這些發現是基於動物研究，但它們仍然顯示，「側睡可以增強大腦排毒，並降低認知能力下降的風險」。

《睡眠進展》（Sleep Advances）一項2023年的研究發現，仰睡與許多認知疾病（如阿茲海默症、帕金森氏症等）中的神經退化性病變之間，存在相對較強的關聯。另外，趴睡雖然不會直接導致認知能力下降，但大腦清除廢物的效率較低，隨著時間的推移，可能會導致有害物質的積累更多。

雖然透過側睡預防認知能力下降的研究結果尚未完全被證實，但醫生確實發現，認知與睡眠之間有密切關聯。吉爾巴斯博士說，「恢復性睡眠（restorative sleep）以及管理大腦廢物的相關功能中，扮演著關鍵角色。」