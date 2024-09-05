檢廉偵辦京華城案，台北地院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲則羈押禁見。前立委郭正亮表示，彭振聲被聲押時，他真的嚇一跳，他被聲押的反應多激烈，因嘔吐緊急送醫。

郭正亮4日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，不曉得彭振聲有沒有錄音習慣。如果彭振聲沒有錄音，很難想像柯文哲會下一個紙條說「你就照辦」，他難以想像柯文哲有那麼傻，不可能。所以我們現在就在等有沒有錄音帶，如果沒有錄音帶，只有彭振聲個人的證詞，並沒有用，因為彭振聲是當事人，而且他有罪。

郭正亮認為，彭振聲被聲押，他是真的嚇一跳，被聲押的反應多激烈，嘔吐緊急送醫，這就是緊急血糖下降。

郭正亮接著指出， 彭振聲太太也被約談，他太太應該是老實人，然後他太太就如實說，彭振聲卸任之後兼公司顧問董事，所以有這個金流。他怎麼哪麼傻，怎麼還匯到太太的帳戶，他怎麼不覺得這會讓人家認為這個有問題。

★未經判決確定，應推定為無罪。