資深藝人余天和李亞萍的兒子余祥銓和老婆柔柔在去年6月結婚，隨後迎來女兒「小元寶」的出生。之後柔柔不時會分享一些生活日常。4日柔柔Threads發文分享自己因為婆婆1句話走心，好奇詢問網友，婆婆是「真心的嗎？」

柔柔4日在Threads發文，透露發生一件有趣的事。她工作結束回家，婆婆李亞萍問她：「柔柔你今天錄什麼節目？怎麼塗黑炭？」柔柔一聽覺得很好笑。她解釋自己除了剛從韓國濟州島回來，之後還帶著女兒去玩水，每天被太陽曝曬，所以才會就算再怎麼防曬，皮膚還是黑了。

柔柔曬黑，婆婆李亞萍問：怎麼塗黑炭？（圖／翻攝自rou860209 Threads）

李亞萍還不忘告訴柔柔：「沒關係，妳黑點好看！」柔柔聽完後半信半疑，特地發文問網友：「哈哈哈妳們覺得是真心的嗎？還是在安慰我」。從柔柔曬出幾張和老公余祥銓一起出遊的照片，照片上她穿著白色連身裙，配上一頂粉色棒球帽，其中一張面光的照片，可以看到柔柔肌膚變得黝黑，呈現健康小麥色。余祥銓則是穿著簡單的Ｔ衫和短褲搭配太陽眼鏡。小倆口一起對著鏡頭露出開心的笑容。

柔柔透露因為近期戶外活動多，被太陽曝曬，所以曬黑不少。（圖／翻攝自rou860209 Threads）

此外，除了有媳婦這個身分之外，剛當上新手媽媽的柔柔，近日也在Threads發文，透露自己和一年沒見的朋友碰面，對方覺得柔柔變好多，直接從女孩變成大人了。柔柔有感而發表示：「產房推出來的是媽媽，那個女孩再也出不來了」這句話，讓她很有感觸。不過她也覺得人生每個階段都會有不同風景，她表示：「我很享受當媽媽的快樂，小元寶帶給我滿滿的幸福」。