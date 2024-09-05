隨著美國經濟衰退疑慮再起，市場投資人對於經濟數據發布愈加重視，舉凡CPI、就業數據、美國聯準會主席談話等，都讓美國科技股價格隨之起落，帶動美國道瓊指數、那斯達克指數、費城半導體指數波動加劇。投資人夜盤避險需求大增，今年截至8月，夜盤日均量已達54萬餘口，為夜盤上線以來新高紀錄，顯示投資人已習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

聯電與台積電都在全球晶圓代工產業扮演重要角色，期交所評估期貨市場及美國ADR交易狀況，且交易人結構與台積電期貨相似，聯電期貨於夜盤應有一定交易需求，故規劃於第4季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品。

另期貨市場自去年8月起掛牌美債ETF期貨，去年12月市場開始預期美國聯準會啟動降息循環，美債ETF期貨交易量大幅增加並持續累積未沖銷部位，市場需求旺盛。考量美國公布經濟數據或Fed召開利率決策會議公布時點，經常落在台北時間半夜凌晨期間，預期夜盤時段有較大交易需求。

期交所綜合評估目前已掛牌之3檔不同天期債券ETF期貨交易量、未沖銷部位及市場結構等，元大美債20年ETF期貨較有市場需求，將俟主管機關同意後，適時納入夜盤交易，投資人可即時因應行情波動調整部位，發揮期貨市場避險功能。