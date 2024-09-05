全台中小學生上周五（8／30）開學，但至今還有學校找不到司機開校車，嘉義甚至有學校臨時停止學生專車服務，導致學生被放鴿子，讓家長全氣炸。教育部表示，除了大客車駕駛人力不足外，部分學生改用優惠的大眾運具通勤月票，導致搭乘校車人數不足也有影響，有迫切需求的學校可以個案方式函請交通部公路局協助處理。

據《中國時報》報導，桃園市新屋高中連續2年爭取到國教署「非山非市學生交通補助」，去年有約102萬的補助，今年又爭取到420萬補助，但校車招標都流標，今年校方為因應開學，先找了5家不同的業者幫忙開9月的校車，並持續找業者盼能從10月起提供穩定服務。

此外，嘉義數間學校的校車也突然停駛，學生大排長龍塞在轉運站，嘉義高工的學生排隊等大眾運輸，隊伍甚至回堵到學校，家長抱怨學校快開學才突然告知沒有校車，但也沒給出其他解方，相當困擾；但業者也很無奈，指因部分學生改使用399的通勤月票，加上少子化影響，有意願搭乘校車的人數太少，不符合成本。

據《ETtoday新聞雲》昨（4）日報導，教育部證實仍有零星學校還在進行校車招標作業，主因是大客車駕駛在疫情期間轉職導致人力不足，加上部分縣市學生改使用通勤月票，導致有意願搭乘校車的學生數不足，影響業者投標意願。

教育部表示，國教署先前已2度函請地方政府與學校儘早規劃交通車招標事宜，8月更召開3次會議關心各學校招標進度，有急迫需求的學校可以個案方式函請交通部公路局協助處理，將來也會持續補助學校租賃交通車的費用。