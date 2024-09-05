民眾黨主席柯文哲捲入京華弊案，北院原將裁定「無保請回」，經檢方抗告後遭高院撤銷、發回北院重裁，今（4）日上午9時30分再開庭審理。律師認為，若沈慶京、應曉薇雙雙轉為污點證人，柯文哲收押率恐有90%以上。

威京集團主席沈慶京2020年向台北前市長柯文哲陳情，希望保障容積率560%、允建樓地板面積12萬284.39平方公尺；柯文哲親自專簽核准全案送都委會研議。檢調偵辦京華城弊案，先後約談市府2、30名人員，發現重大進展，查獲沈慶京過去曾以4500多萬賄賂議員應曉薇向市府施壓、遊說，8月28日遭檢廉帶回約談，二人均遭羈押禁見。

事件後續更火燒台北前市長柯文哲，其中台北市前副市長彭振聲、都委會執秘邵琇珮等多名要員遭爆牽涉其中，案件持續延燒，掀起政壇風暴。

律師劉韋廷指出，柯文哲此次的收押率一定相較之前更高，並稱涉及行賄的沈慶京、應曉薇如果轉為污點證人，收押率則高達90%以上。

柯文哲日前遭北檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，歷經3天3夜司法車輪戰、院檢馬拉松式訊問後，北院法官朱家毅認為柯並非都委會的與會人員，無從直接知悉開會情形，自身也無相關專業，柯的主張有所依據，認為柯犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回。

北檢不服，向台灣高等法院提出抗告，台灣高等法院由審判長許泰誠及受命法官鍾雅蘭、陪席法官魏俊明組成合議庭審理，4日裁定撤銷「無保請回」處分，並發回北院重裁；將於今（5）日上午9時30分再行程序審查後召開羈押庭。