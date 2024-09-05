世界先進6月初宣布將與恩智浦成立合資子公司VSMC，由世界先進持股60％負責經營，於新加坡興建營運首座12吋晶圓廠，總投資金額約78億美元，其中68億美元為資本支出，10億美元支應營運資金、技術授權金等其他等，世界先進合計將注資31億美元。

VSMC首座晶圓廠將採用130至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及轉移將來自大股東台積電，其中技術授權已和台積電完成簽約。

世界先進表示，VSMC首座12吋晶圓廠預計下半年開始興建、於2027年開始量產，2029年月產能估達5.5萬片12吋晶圓，創造約1500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。

世界先進董事長方略表示，感謝台灣、新加坡等各國政府及監管單位的大力支持，得以順利取得相關核准、按進度持續推動這項極具意義的投資。VSMC首座12吋晶圓廠是世界先進致力滿足客戶需求承諾、擴大製造能量，同時多元化全球製造基地的具體展現。

思智浦總栽暨執行長Kurt Sievers表示，感謝所有相關政府機構迅速採取行動支持VSMC合資公司成立。VSMC晶圓廠與恩智浦的混合式製造策略完全相符，有助於確保公司擁有具成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地，以支持公司長期成長目標。