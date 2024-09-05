奇異果分黃色、綠色，對健康益處也略有差異。胃腸肝膽科醫師李柏賢表示，研究發現健康人食用黃金奇異果，能抑制餐後血糖上升28%，另項研究則發現，每天吃2顆綠奇異果，每周增加1.5次排便，能改善便秘，但提醒若是糖尿病患者，不管是吃哪種顏色的奇異果，仍可能讓血糖上升，需適量食用。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書「Dr.Le 李柏賢」發文表示，2021年一項發表在「營養學」期刊的研究，讓沒有糖尿病的健康試驗者，同時吃麵包和黃金奇異果、或先吃黃金奇異果再吃麵包，及單獨吃麵包，發現有吃黃金奇異果那組，相較於單獨吃麵包組，能抑制餐後血糖上升最高值28%，顯示吃黃金奇異果，能抑制健康族群餐後血糖上升。

李柏賢指出，另一項於去年發表於「美國消化醫學雜誌」的研究，則是將黃金奇異果換成綠色奇異果，發現連續4周，每天吃2顆綠色奇異果， 相較於每天7.5克洋車前子，可增加每周1.5次以上的排便，也可以顯著改善功能性便秘和便秘型腸躁症患者的胃腸不適症狀，而且無顯著副作用。

李柏賢指出，2022年發表在《營養學》雜誌上的研究，則是發現每天2顆黃金奇異果持續4周，緩解便祕效果，跟每天7.5克洋車前子差不多。

李柏賢指出，不管是黃色或綠色的奇異果，都算是較不易引起腸躁症症狀的低腹敏食物，低升糖指數也很低（對血糖影響較小），都富含維他命C、有不錯的抗氧化能力，也都富含可溶以及不可溶纖維，可以緩解便秘。

李柏賢指出，相較於綠色奇異果，黃金奇異果熱量較高、鉀離子較高、維他命C較多、纖維較少，但前述2個研究，則發現黃金奇異果有助健康人降低餐後血糖上升，綠色奇異果則有明顯改善便秘效果。

雖然黃色、綠色奇異果，各有不同優點，且營養豐富，李柏賢表示，還是要提醒奇異果雖然甜甜的很好吃，吃多了還是會造成血糖上升，糖尿病患還是要遵照營養師衛教適量食用。