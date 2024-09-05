美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），才剛結束完歐洲場巡演。猶記得在英國倫敦，當著9萬歌迷前，泰勒絲的美式足球球星男友凱爾西（Travis Kelce）驚喜登台，當眾新娘抱起泰勒絲，兩人甚至還在後台與威廉王子及喬治王子、夏綠蒂公主合影。泰勒絲和男友看似感情穩定，也從不避諱公開放閃；但如今卻傳出，這一切可能都是在演戲。因為網上流傳出「凱爾西與泰勒絲分手後的公關全面媒體計畫」文件，就連分手日期、官宣時間也都訂好了，引爆熱議。不過凱爾西的公關公司，隨即出面澄清。

美國知名論壇「Reddit」近日流傳一份疑似凱爾西委任公關公司Full Scope擬定的文件，標題為「凱爾西與泰勒絲分手後的公關全面媒體計畫」，內容中提到兩人將於9月28日宣布分手，且需等到媒體熱度降低3天後再發出官方聲明，同時標註聲明口吻要「優雅、尊重、雙方相互尊重」。

美國知名論壇「Reddit」近日流傳一份泰勒絲與男友凱爾西的「分手流程文件」。（圖／翻攝自REDDIT）

英國演唱會，泰勒絲和男友凱爾西還在後台和王儲威廉及王子公主合照。（圖／翻攝IG@ taylorswift）

此外，該文件中還寫著：「經過深思熟慮後，凱爾西與泰勒絲決定分道揚鑣。他們都非常重視彼此生活，並感謝大家這段期間對他們個人隱私的尊重。他們都致力於個人事業與成長，未來仍是朋友，並祝福彼此一切順利。」當中更補充，需著重在凱爾西的「個人成長」上，強調分手只是生活的一部分，事業與體育上的成就才是重點。

泰勒絲與男友總是不避諱在大眾面前放閃。（圖／shutterstock／達志）

該文件曝光後，迅速引爆熱議，懷疑難道這對情侶過去一年高調曬愛，全是在演戲嗎？但也有不少人懷疑這份計畫書的真實性，認為文章就像是「聊天機器人ChatGPT」寫的。對此，凱爾西公關公司緊急出面澄清，「該份文件是造假」，甚至打算採取法律行動，找出散佈謠言的源頭。至於泰勒絲方面，目前則未做出回應。