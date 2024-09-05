一名男子去年和今年的7、8月，都把冷氣連續開著不關，藉此測試電費會不會比較高，去年的費用是3304元，今年則是3907元，由於今年氣溫比去年高、電費也調漲，但應繳金額今年只比去年多603元，讓他驚訝喊「愈吹愈省」，話題引發網友討論。

原PO近日於臉書社團《左營楠梓人》指出，已連續2年實測，在7、8月把冷氣連續開著，想知道電費會變多少。他表示，家裡只有一台冷氣，室內空間約30坪，開冷氣會搭配風扇吹，去年測試當期的電費為3304元。

原PO說，今年的氣溫比去年高，加上電費調漲，但這期的電費是3907元，只比去年同期多603元，讓他直呼「愈吹愈省。」

網友紛紛留言說，因電費調漲，冷氣又吹整天，收到帳單至今都不敢打開看，「上月才開始測試不關冷氣，看到你的實驗結果安心了」、「電費帳單我都不敢開」、「電費調漲一些，但台灣電價還是算滿便宜的。」