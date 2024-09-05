京華城容積弊案持續延燒，針對威京集團主席沈慶京8月底發出千字聲明稿中，提及有位柯市府官員透過他人來索賄，曾任柯市府副市長、現為高雄市副市長的林欽榮日前主動跳出來否認索賄，請外界勿含沙射影；林欽榮4日晚間再發聲明重申，當年他身為台北市都委會的主席，與都發局立場一致，均反對威京集團主張「保障120284平方公尺樓地板面積」，亦即換算容積率約679%。今（5）日他強調，「全案都在偵查中，我已發連續有發佈聲明在案不宜接受任何媒體的採訪。請見諒」。

林欽榮在2014年至2018年曾擔任台北市副市長，近日隨著京華城案爭議延燒，林欽榮8月30日透過辦公室發出聲明強調，從事公職一向堅守市民權益，從不屈服於財團壓力，如有任何人散播、轉述或做出不實指控，他一定提告到底。

林欽榮昨晚再度發聲明指出，本案當時是監察院糾正在先，接續都發局表示根據監察院的糾正意見（容積率560％），須經由都市計畫變更程序辦理。故都發局在公展計劃書中僅同意容積率560％，並明確反對120,284平方公尺樓地板面積（679％）。

林欽榮強調，他當時身為都委會的主席，與都發局主張立場一致。在都委會審查過程，所有與會都審委員也都同意都發局的意見，一致通過，反對威京集團主張保障120,284平方公尺（換算容積率約679％）。至於容積後來暴增到840％，他已經請辭離任北市府。

林欽榮辦公室今早發聲明強調，「全案都在偵查中，我已發連續有發佈聲明在案不宜接受任何媒體的採訪。請見諒」。