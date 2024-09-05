樂天桃猿外野手陳晨威，上個月28日在桃園主場奪下MVP，主持人沐妍雖知道他因為阿嬤過世心情不佳，仍要求陳晨威「跳MVP之舞給阿嬤看」，結果慘遭炎上。雖然沐妍事後發文道歉，仍無法獲得諒解，甚至有人在網上留言：「真期待她爸媽過世那天，出來主持順便跳舞」，讓她氣到回嗆：「在家敲著鍵盤的人就可以口不擇言？」

沐妍表示不論是非對錯，或因為說話不得體冒犯人，都會去跟當事人說明；由於是雙方之間的事情，不需要跟大眾交代。如今慘遭球迷炎上，雖然得面對各種侮辱性字眼的責怪及謾罵，她表示都可以接受。不過眼見有人在網上留言：「真期待她爸媽過世那天，出來主持順便跳舞」，讓沐妍難以理解：「我看不懂你的邏輯，我爸媽惹到你了嗎？為什麼你會期待我爸媽過世」。

沐妍反擊惡言相向的酸民。（圖／moon_t96 Threads）

陳晨威賽季第5次獲選單場MVP

沐妍解釋當天球隊贏球，加上是MVP頒獎儀式，即便感傷卻是值得開心的環節，基於此出發點才提出要求。倘若眾人無法認同，怎樣謾罵她都無所謂，如今卻把原意扭曲成「至親離開就要跳舞，甚至牽扯到自己爸媽」，讓她氣到反問眾人：「難道我應該再默默接受？」接著呼籲所有人：「希望我當一個得體主持人之前，各位是否也該當一個得體的民眾，不是拿著麥克風說話的人需要注意，在家敲著鍵盤的人就可以口不擇言」。

更早先前，一次陳晨威賽後奪下MVP，剛好是星期五晚上，沐妍便拱他挑戰「16蹲」。一開始陳晨威跳了幾下，沒想到她加碼要求與樂天女孩一起跳，慘遭球迷痛批。陳晨威事後幫她緩頰：「我身體很好，沒有痠痛，不要再罵她了。」讓沐妍感動表示：「謝謝你的貼心！謝謝你的平安健康！」不過許多球迷仍無法諒解。如今再掀爭議，恐怕讓沐妍日後主持時，得更加注意小細節，避免再犯類似錯誤。