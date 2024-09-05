根據據金管會 、聯卡中心 統計，今年上半年累計的刷卡額高達2兆元，網購刷卡金額更突破7,000億元。

蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，蝦皮購物自2019年首次攜手國泰世華銀行推出第一張聯名卡，5年來帶動消費金額成長逾4.5倍、累積刷出新台幣上百億元，今年適逢9.9超級購物節期間，同樣是蝦皮購物在台9周年之際再度攜手改版推出新聯名卡，除了觀察到聯名卡友的刷卡量逐年上升，不僅帶動蝦皮購物站上的客單價提升外，在刷卡頻次上也有看到顯著增加，由此可見聯名卡友對蝦皮購物的黏著度非常高。

「國泰世華蝦皮購物聯名卡」以全新「經典蝦小編卡」及「簡約蝦皮黑卡」兩款卡面嶄新上市，降低消費回饋門檻來升級主權益，即日起至2024年12月31日前，卡友於蝦皮購物全站累積消費達3,000元以上，即享網購市場天天5.5％蝦幣回饋權益，實現「刷越多、回饋趴數越多」訴求。