食慾之秋、蝦蟹肥美，搶攻啖蟹商機，不等中秋過後，米其林三星台北君品酒店〈頤宮〉中餐廳、台北萬豪酒店〈宴會樓〉，以及台北福華飯店館內〈江南春〉、〈蓬萊邨〉與〈珍珠坊〉等中餐廳，自本月起分別以沙公、沙母、處女蟳、黃金蟹與松葉蟹為主角，並以薑蔥焗、油鹽焗、避風塘、花雕蒸，以及清蒸與煲煮等不同料理方式推出秋蟹套餐或單點蟹餚，業者既比螃蟹品種，也比烹調料理方式，更比斤兩與尺寸，2024年五星飯店秋蟹「大」戰正式鳴槍起跑。

七連霸米其林三星的君品酒店〈頤宮〉中餐廳即日起至11月30日推出獻「奢華蟹餚」，主廚嚴選產地直送的肥美沙公、沙母、處女蟳與黃金蟹入饌，視肉蟹或膏蟹不同結合不同烹調料理手法推出〈沙母糯米飯〉、〈薑蔥焗沙母〉、〈沙母粉絲煲〉、〈避風塘炒沙公〉，以及〈油鹽焗處女蟳〉與〈花雕酒蛋蒸黃金蟹〉等各種蟹蟹，沙公、沙母、處女蟳需3天前預訂，加拿大黃金蟹則需提前7天預訂。

〈薑蔥焗沙母〉是〈頤宮〉獲饕客極高讚譽的蟹餚，薑粒炸香，以濃郁的雞高湯一同加入沙母中，使用明火慢煨，直到高湯將沙母煨煮入味。薑蔥搭配不僅提升沙母蟹肉的鮮甜味，還增添了層次感，視覺或味覺都誘人。〈油鹽焗處女蟳〉烹調工序簡單，處女蟳放入鍋中撒上鹽巴無須攪拌，以大火蒸煮至水份完全收乾。蒸熟後的蟳膏飽滿油潤，蟹肉細膩且帶有彈性，口口令人垂涎。

〈頤宮〉的〈花雕酒蛋蒸黃金蟹〉是採重達一公斤的重量級加拿大黃金蟹烹製，蛋白與牛奶蒸熟鋪底，再以陳年花雕酒蒸煮蟹身，將香醇的雞高湯與蛋黃拌勻後，回淋蟹身蒸煮至全熟，使每一口都滲透花雕酒與甜美蟹汁，精準掌握的蒸煮時間，蟹肉細膩鮮嫩，酒香溫潤沁人。

台北萬豪酒店三樓〈宴客樓〉即日起至10月6日推出「尋味秋蟹」饗宴，主廚嚴選重達800公克、來自斯里蘭卡的肥美大沙公入饌，以及大閘蟹、鮮美沙母、處女蟳等，運用清蒸、煲煮、避風塘多種手法烹調，設計多道單點秋蟹料理如〈大沙公芋頭米粉〉、肉質飽滿〈紅膏蟹冬菜蒸肉餅〉、辛香惹味〈避風塘大沙公〉等特色佳餚，以及七道式去殼美蟹中式套餐，提供蟹饕蟹控多種選擇。

台北萬豪〈宴會樓〉的「尋味秋蟹」套餐，以一隻重達800公克的肥美大沙公入饌，主廚設計「個人式」位上套餐，饕客不必動手就能優雅品嘗美味蟹肉。其中主食為〈蟹肉韭黃炆伊麵〉或〈蟹肉韭黃煎麵線〉二擇一，將甘腴蟹膏加入薑、鹹蛋黃、港式上湯炒製成濃郁蟹醬，再與伊麵一同入鍋以煨煮，加入韭黃後以大火收汁，豪邁鋪上的蟹螯、蟹肉則先以雞高湯、蛋白及些許紹興酒炒過，搭配鑊氣十足的港式伊麵或是脆煎手工麵線，吸飽濃郁蟹肉精華，非常美味。

台北福華大飯店將於即日起於〈江南春〉、〈蓬萊村〉與〈珍珠坊〉三大中餐廳推出三款「季節嘗鮮·海味滿載秋季套餐」，結合中西式吃法和創新懷舊料理，鮮美海味滿足秋季的口腹之慾，每套1,680元＋10％起。此外，台北福華也為饕客提供〈避風塘處女蟳〉、〈清蒸紅蟳〉和〈紅蟳米糕〉等多道單點菜色，大嗑季節限定當日直送的飽滿肥美蟹黃和Q彈蟹肉，每兩188元起。

台北福華經典台菜餐廳〈蓬萊邨 〉今年主打全程「免沾手」秋季套餐，菜色包含將酒家菜番茄排骨鍋融入西餐概念，改良為清爽鮮甜的〈番茄海鮮蟹湯〉，以烘乾聖女番茄、新鮮黑柿番茄和牛番茄打泥，加入烘烤過的蟹殼和排骨熬製的精華湯底，為肥美的松葉蟹肉鮮上加鮮。以豬油拌飯為靈感的〈蟹肉蔥油拌紫米飯〉則巧妙地將松葉蟹肉絲融入道地台式菜色，並特意保留能增加脆口度的豬油渣，最後以鵪鶉溏心蛋取代荷包蛋為創意畫龍點睛。

台北福華粵式餐廳〈珍珠坊〉則以處女蟳為主角，設計了中西合併的秋季套餐。「鮑汁白玉卷」將包裹蝦漿的九孔鮑放上冬瓜蒸熟，再擺上扎實飽滿的處女蟳蟹腿肉，並淋上以蛋白和蟹黃調和的醬汁，入口海味四溢，同時搭配「清燉牛肋條」和「金湯煨時蔬」等菜色，打造健康均衡的清爽美味。珍珠坊亦提供避風塘處女蟳、花雕處女蟳和滑蛋辣椒處女蟳等不同風味的單點品項，為喜愛重口味的老饕帶來香辣帶勁的吮指饗宴。