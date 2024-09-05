大陸常駐聯合國代表團網站美東時間4日消息，中國大陸常駐聯合國代表團副代表耿爽，在安理會以巴問題緊急公開會上發言強調，試圖通過延長戰爭取得「完全勝利」，不過是一廂情願。

耿爽指出，6名人質在迦薩遇難令人痛惜，他們的不幸遭遇令人同情。中方譴責一切針對平民的暴力，反對一切違反國際法和國際人道法的行為。再次呼籲加大外交努力，推動所有被扣押人員，無論是以色列人、還是巴勒斯坦人，都盡快獲釋，早日回家。

耿爽表示，殘酷的事實充分說明，試圖通過延長戰爭取得「完全勝利」不過是一廂情願。武力不會為解救人質創造有利條件，只會加劇仇恨和矛盾，使對抗更加激烈、局勢更加動盪。以色列領導人應該傾聽人民的強烈呼聲，把解救人質、拯救生命作為最優先目標，為實現停火、結束戰爭作出最大努力。呼籲對當事方有重要影響的國家拿出真誠、負責任的態度，為平息迦薩戰火採取切實行動。

耿爽稱，每一個人的生命都寶貴，都不應該被剝奪活下去的權利。我們讚賞世衛組織等人道機構克服困難為迦薩兒童開展脊髓灰質炎疫苗接種。迦薩兒童和世界其他地區兒童一樣，享有健康成長的權利，他們期盼安全的環境、充足的食物和美好的童年，不應在接種疫苗後繼續面臨槍林彈雨的死亡威脅。

耿爽指出，下周迦薩衝突爆發即將滿11個月。儘管國際社會一再做出努力，持續發出停火止戰呼聲，但局勢仍沒有緩和降溫跡象。與此同時，除迦薩之外，目前約旦河西岸局勢也在持續升級。國際社會絕不能讓迦薩的人道慘劇在約旦河西岸上演。中方敦促各方特別是以色列保持冷靜克制，履行占領方義務，停止定居點活動，停止針對約旦河西岸的襲擊，尊重和維護耶路撒冷宗教聖地歷史形成的現狀。這場戰爭已經打得太久了，停火談判已經拖得太久了，民眾苦難已經持續太久，一切都該結束。中方支持安理會為推動落實有關決議、早日平息戰火、緩解人道災難採取進一步行動。