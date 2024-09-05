此項任命案是繼上週保瑞藥業宣布透過策略投資、攜手泰福打造生物製劑國際級CDMO戰隊後、策略整合的起手式，期以最有效率的方式加速整合雙方強勢資源，率先站穩搶攻因為近期產業動態而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

泰福生技董事長陳林正博士表示：「我們非常興奮地能邀請Stephen Lam先生加入泰福的領導團隊，Stephen不僅在大分子領域的技術製程、品質管理、廠區營運等面向擁有豐富的實戰經驗、在全球CDMO業務的市場拓展與營運效率的改善更有多項成功實績。承續董事會日前通過與保瑞生技的策略聯盟，現在正是泰福生技打入國際市場的關鍵轉戾點，我們相信在Stephen的專業領導下、將能帶領泰福全體團隊極大化集團營運優勢、並為後續的資源整合奠定成功的基石！」

新任執行長Stephen Lam先生則表示，透過有效整合泰福生技深厚的生物相似藥開發能力與美國市場商業量產產能、以及保瑞集團橫跨全球市場的CDMO業務平台，並以高門檻技術、高品質服務在國際CDMO市場建立了良好的聲譽與客戶關係，嶄新的泰福生技將能為全球客戶提供從首次臨床試驗到商業量產上市、全方位的產品開發與製造服務！

Stephen Lam先生在大分子製藥領域擁有超過35年以上的國際市場經驗，曾在全球領先生物製藥企業包含Lonza、Amgen及Patheon等公司任職、擁有品質分析、臨床前製造、製程技轉、廠區管理及全球發展策略規劃等完整實務資歷；而後加入全球前十大CDMO領導企業Thermo Fisher Scientific、擔任旗下生物製劑事業體總經理，統籌管理大分子製劑相關代工服務業務。Stephen Lam先生目前亦為保瑞生技科學諮詢委員會之委員，提供保瑞生技研究發展與製程技術等相關業務指導諮詢，對於台灣生技製藥之發展亦相當熟稔。