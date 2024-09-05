今年2月22日傍晚，彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟於放學回家途中，在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中陳姓姊妹（10歲、9歲）重傷送醫，被分別被送往秀傳醫院及彰化基督教醫院搶救，兩人昏迷指數都僅3分，在臥床近200天後，其中陳姓小姊姊於今天清晨離世，住院197天，令醫護團隊不捨、難過，死因為神經中樞衰竭。

陳姓姊妹在斑馬線被休旅車撞飛重傷後，分別被送往秀傳及彰基醫院救治。3月20日上午，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香至彰化縣境，媽祖鑾轎行經彰化市秀傳醫院時，在萬眾矚目下，從南下車道轉往北向車道，在秀傳醫院停駕祈福。

在秀傳的陳家小姊姊在院方以音樂、幹細胞等多種療法搶救下，於入院第21天時奇蹟甦醒，然好景不常，她於5月1日突因急性水腦症再度陷入深度昏迷。

陳姓姊妹在歷經逾2個半月搶救後仍未見起色下，兩院醫療團隊多次向家屬溝通說明，要家屬要做好相關的心理準備。雖家屬在表達能夠理解的立場後，於5月中旬簽署放棄急救同意書，但兩院醫療團隊都持續關注陳姓姊妹的病況進展，給予姊妹倆必要的照護。

在秀傳搶救的陳姓小姊姊維持瞳孔放大，對光沒反應的狀態，也無法自咳與自主呼吸，因此持續插管，也需仰賴呼吸器，醫護每天都為其做中醫針灸，以及每周做3次肢體復健，故其的四肢未出現嚴重萎縮，住院期間家人常常來看她，惜仍於今天清晨6點55分離世。

原在彰基的陳姓小妹妹一直處於重度昏迷狀態，之後由彰基轉院至漢銘基督教醫院，由漢基團隊聯合院內胸腔內科、神經內科、復健科以及中醫科等多位醫師，為其進行聯合評估，進而給予多方面的醫療介入與治療，醫護持續周一到周五做中醫針灸、復健按摩等治療。