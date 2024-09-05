樺漢結盟NERA將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網(IoT)、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網(IIoT)、AI人工智慧及嵌入式技術與高毛利率ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)智慧平台整合方案之產品競爭力，全面提升全球與東南亞市場能見度。

NERA成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家/地區。NERA致力於網路基礎設施、物聯網(IoT)、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等，與樺漢集團ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台包括鐵路專用網絡(RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI技術應用、ESG節能減碳應用等服務需求與技術能量綜效加乘，整合更具競爭力的產品服務與客戶黏著度，積極拓展全球業務版圖，未來將持續創造樺漢更多元的應用服務與市場機會。