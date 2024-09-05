Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Zenbook S系列：全新Zenbook S 14(UX5406)14吋輕薄美型機身僅1.1公分，1.2公斤，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum)製成，結合陶瓷溫潤觸感與鋁的強度，更加堅固耐用。鍵盤面的幾何格柵設計具備2715個CNC加工散熱孔，使氣流和散熱達到最佳化以發揮優異效能。NPU最高47 TOPS，配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，視覺效果令人驚艷，四揚聲器音效系統帶來劇院級音訊體驗。Zenbook S 14 (UX5406)將於9/6中午開放預購；另有16吋Zenbook S 16 (UX5606)，同樣輕薄美型，預計Q4在台上市。

Vivobook S 14：專為行動辦公和娛樂而設計的ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ，全金屬纖薄機身僅1.3公斤、1.39公分，極簡設計輕薄便攜。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的 IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35 W，即使在嚴苛的工作負載下也能保持最佳效能。最高配備Intel Core Ultra 7處理器(系列2)和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式表現極為出色。專屬Copilot按鍵一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，以確保全天生產力。ASUS Vivobook S 14預計年底在台上市。

ASUS ExpertBook P系列商用筆電：旗艦級ASUS ExpertBook P5 (P5405)配備先進的Intel Core Ultra處理器，並整合最新ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能，徹底改變線上會議模式，帶來無與倫比的AI工作體驗，ASUS ExpertBook P5 (P5405)最高提供NPU 47 TOPS和平台總算力120 TOPS，可最佳化執行當代AI應用程式。系列中亦有ASUS ExpertBook P3 (P3405/P3605)供選擇，同樣效能極佳、耐用可靠。華碩與McAfee合作，在ASUS ExpertBook P系列商用筆電預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。未來此系列將拓展至桌機和All-in-One電腦，預計於2025年推出。

ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦：搭載最新 Intel Core Ultra 9處理器，多架構CPU、GPU 和NPU配置，以實現高達 120 TOPS的總算力，其中NPU亦顯著提升 AI 運算至 48 TOPS，為前代處理器的三倍！ASUS NUC 14 Pro AI 容量不到 0.6公升，機身高度僅3.4公分，倍增的算圖能力，搭配創新的嵌入式LPDDR5x設計，為各種物聯網情境帶來絕佳的運作表現和穩定性。