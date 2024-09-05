宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「宏碁首度推出搭載全新Intel Core Ultra處理器的AI PC，為使用者的生活帶來不同的詮釋。最新Swift Copilot+ PC將提供全新的AI體驗，無論在家中、學校或工作場所，皆能協助使用者享受作業過程之餘，更完善地管理及完成更多任務。」

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示：「因應現今節奏快速的工作環境，使用者需要一台具備卓越性能、長效電池續航力及先進安全功能的筆電，同時利用AI功能提升生產力。宏碁為英特爾長期的合作夥伴，Acer Swift 14 AI與Swift 16 AI皆採用全新Intel Core Ultra處理器，結合優異的硬體設計與省電的運算性能，滿足並超越使用者需求。」

全新Acer Swift 14 AI（SF14-51/T）和Swift 16 AI（SF16-51/T）搭載最新Intel Core Ultra處理器，透過處理器、內建Intel Arc顯示晶片及次世代NPU運算能力，並提供領先業界的最佳AI性能，大幅提升AI處理速度及性能，輕鬆加速生成式AI作業及創作過程。此外，全新Swift筆電採用全新P-core及E-core設計，在兼顧性能的情況下，仍可提供絕佳的能源效率和電池續航力。

兩款全新筆電透過生物辨識安全機制及內建於硬體、軟體的多層防護，妥善保護使用者的數位資產。全新的英特爾合作夥伴安全引擎（Intel Partner Security Engine）則可協助保護資料機密性與程式碼完整性，並以高性能因應嚴苛的AI工作負載。

兩款Swift筆電皆設有專屬的AcerSense按鍵，能一鍵存取Acer LiveArt等高效AI功能；Acer Assist應用程式，在安全性要求極高的條件下，於裝置中針對已索引的機密文件進行內文搜尋與摘要，並協助回答電腦相關的疑難雜症。其1440p QHD紅外線網路攝影機和三麥克風配置，能搭配Acer PurifiedView 2.0、Acer PurifiedVoice 2.0兩款AI增強會議工具，使性能如虎添翼，並讓使用者隨時維持最佳狀態和出色音質。此外，Swift筆電將在今年免費更新Copilot+ PC體驗 。

Swift 14 AI和Swift 16 AI延續宏碁的Earthion倡議與永續經營承諾，使用消費後回收（PCR）塑料，出貨時使用100%可回收包裝，並通過EPEAT Gold認證。