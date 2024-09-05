台灣被不少外國人視為美食王國，不少餐廳如鼎泰豐、鼎王都被稱讚為必訪之地。一名網友在社群發文說，自己到韓國書局時，翻看裡頭陳列的台灣旅遊書，沒想到看見一家「平凡餐飲店」竟也被列入介紹，讓他滿頭問號，瞬間吸引逾14萬人好奇，更釣出內行人解答。

網友稱讚八方雲集餃類確實美味，日韓難以匹敵。（資料照）

有網友在Thread上發文，「在韓國書局看到台灣旅遊書覺得有趣，拿起來翻一下…介紹八方幹嘛？」並附上無奈的表情符號。照片可見，書本封面上寫著「THIS IS TAIWAN」，裡頭大大印著八方雲集的招牌及鍋貼配豆漿的照片，同時介紹這家店以餃子聞名，種類豐富且價格便宜，還能吃到「韓國泡菜餃子」，是值得青睞的餐館。

有網友解答，「因為八方一家就吊打韓國所有的餃類」、「你要先吃吃看韓國的餃子類，就知道為什麼了」、「日韓煎餃打不過八方」、「問過日本朋友，他們真的比較喜歡台灣的鍋貼」、「DenQ（南韓YouTuber）拍過影片，覺得八方很好吃！」、「真的遇過日本官員來台灣前就指定要吃八方雲集，吃完還滿足到特別發X，超可愛」。

也有人說，旅遊書介紹當地的連鎖餐飲是很習以為常的事，「這跟介紹日本吉野家差不多的意思？」、「八分很Local啊，怎麼了嗎？」、「旅行不就是這樣？你每天過膩的生活可能是別人的寶藏」。