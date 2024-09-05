民眾黨主席柯文哲遭聲押後，北院法院裁定認犯罪嫌疑不重大「無保請回」，經檢方提出抗告，台灣高等法院認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷裁定發回北院。對此，醫師沈政男預言柯文哲最後的結局可能改為交保，並稱他羈押被關後絕對划算：「關在看守所，從那裡得到的政治能量，很可能會超過先前十年的從政經歷。」

沈政男直言，對於高院發回北院更裁的結果並不感到意外，畢竟聲押以後無保請回的例子本就不多，而北院先前裁定柯文哲無保請回的決定也引發輿論譁然，因此高院發回更裁等同把責任推回地院；眾人皆欲殺的前提下，儘管裁定無保請回的法官頂住壓力，但不代表更裁的法官也可以，最可能的更裁結果也是二一添做五，也就是改成重金交保。

「柯文哲先前有講，如果裁定交保，他會拒絕，現在，我認為這樣的作法也是正確的，因為每關一天，柯文哲就會增加政治能量一分。」沈政男表示，就以京華城案而言，無論是柯文哲或彭振聲，皆百分百扛著莫須有的罪名，鑒於高院裁定曾指「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，意即法官分明認為柯文哲不太介入，由此可見，法官的主觀判斷成為裁定，且是未來判決的主要因素。

「可以確定的是，高院法官也沒提到柯文哲收賄，跟羈押庭的地院法官一樣，顯然此案就柯文哲來說，就是圖利罪的範圍了。」沈政男說，無論是否被羈押、交保或無保請回，能確實的是，柯文哲最後一定被以圖利罪，甚至收賄罪起訴，最後將演變為長期的司法戰。

沈政男猜測，柯文哲應也做號被關的準備，羈押後最多被關2個月，而從那裡得到的政治能量，很可能會超過先前十年的從政經歷，並直呼絕對划算：「關在看守所，可以買個人電視看那些名嘴怎麼繼續亂扯，晚上九點上床睡覺，柯文哲可能幾十年來都沒能睡那麼長的覺了。這是很重要的受難印記，踏出看守所以後，柯文哲就是蔣渭水等級的政治人物了。」