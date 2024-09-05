周六（7日）是二十四節氣中的白露，白露過後天就會慢慢涼下來了，這將是一個重要轉捩點，《搜狐網》分析，此節氣開始，將從「壬申」運步入「癸酉」運，在這個嶄新階段裡，牛、蛇、龍、羊4生肖迎來了財富好運，能賺大錢。

▌生肖牛

白露後屬牛人偏財機遇非常多，經常有各種意外之財入袋，趁著這個好時機，可以多學習一些理財知識，讓錢生錢，周圍有很多貴人助力，遇到不懂的可以去請教，他們會幫你指點迷津；另外，也有機會從貴人口中得知其他求財門路，好好把握可讓收入更上層樓。

▌生肖蛇

白露後屬蛇人事業、財富雙豐收，在職場中如魚得水，各項任務都能有效率地完成，獲得上司的信任，隨著事業的提升，收入也跟著增加，能拿到不少獎金，只要多加努力，這個月進帳就會很可觀，開店做生意者也客源不斷，生意很夯，甚至可在假日延長營業時間，賺得會更多。

▌生肖龍

白露後屬龍人正財收入豐厚，只要肯腳踏實地工作，加薪就是順理成章的事情，在貴人的幫助下，有不少展示自我的機會，在職場大展拳腳，再加上人緣好，對於銷售業務者非常有利，只要抓住機會，本月業績就會直線上升，分紅拿到手軟，經商的人周圍有不少合作機會，有機會開拓業務，增加利潤。

▌生肖羊

白露後屬羊人頭腦靈活，眼光敏銳，能夠準確捕捉偏財機遇，為自己開闢新的賺錢道路，閒置時間比較多的人，可以試著利用自己的愛好，來發展一些副業兼職，不僅能多一份收入來源，還可以增加自信，做起事來更有動力，賺到錢了，不妨請家人朋友吃頓飯，分享喜悅。

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