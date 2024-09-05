巴黎帕運桌球男單MS11級別的中華隊選手陳柏諺，擊敗曾獲里約奧運金牌的比利時選手，闖入四強銅牌起跳，今有望再拼成色升級。而陳柏諺鎖定獎牌，也代表本屆巴黎奧運中華桌球代表隊，全員都奪下獎牌的好成績。

陳柏諺在帕運男單MS11組首輪輪空，昨在8強賽對上里約帕運金牌得主比利時選手范艾克（Florian Van Acker），雖開賽被漏記分數，但陳柏諺未受影響，以11：9、11：7、10：12、11：7，總局數3：1奪勝，闖進四強賽，保底銅牌。陳柏諺力拼獎牌成色升級，預計在台灣時間今日下午17點55分出戰四強賽，若晉級將在隔日凌晨２點出戰金牌戰。

今年17歲的陳柏諺幼年時因為跌倒造成心智障礙，目前是新北市海山高中學生，也是本屆我國巴黎帕運代表團最年輕的選手。去年6月他在法國Virtus世界運動會奪得單打金牌拿到奧運門票，在杭州亞帕運也獲TT11男子單打金牌、XD22混雙銀牌，此次帕運初登板就鎖定獎牌。

而本屆巴黎帕運中華桌球代表隊，選手有林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺；教練為王明月、莊紋娟、林佳蓉、魏君達；林姿妤、田曉雯在女雙獲銀，田曉雯和程銘志也分別在單打項目摘銅。陳柏諺鎖定奪牌，也意味本屆中華桌球隊全員都奪下獎牌。