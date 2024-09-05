中國大陸中央氣象台9月5日6時繼續發布颱風紅色預警：今年第11號颱風摩羯已於4日晚上加強為超強颱風級，5日早晨5點鐘，其中心位於廣東徐聞東偏南方大約630公里的南海北部海面上，就是北緯19.0度、東經116.0度，中心附近最大風力有17級（58米／秒），中心最低氣壓為925百帕，七級風圈半徑300-350公里，十級風圈半徑140公里，十二級風圈半徑80公里。

預計，摩羯將以每小時10-15公里的速度向偏西方向移動，強度變化不大，將於6日下午至夜間在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，15-17級，50-58米／秒），7日凌晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

大風預報：9月5日08時至6日08時，台灣海峽、南海大部、福建中南部沿海、廣東沿海、海南島沿海、廣西沿海將有6-8級大風，其中南海北部和中部的部分海域及東沙群島附近海域將有9-12級大風，摩羯中心經過的附近海域的風力可達13-17級、陣風17級以上。

降水預報：9月5日08時至6日08時，台灣東南部、廣東南部沿海、海南島等地將有大到暴雨，其中海南島北部有大暴雨（100-150毫米）。