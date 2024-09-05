今（5）日小編精選5件國內外財經大事。3日公布的兩項美國製造業數據令人失望，接連幾個月萎縮加深美國經濟衰退疑慮，若周五（6日）公布8月非農就業報告在內的就業數據再添噩耗，聯準會（Fed）9月例會降息2碼的機率將大幅升高。

【1】美製造業疲軟 降息2碼機率升

經濟數據又見疲軟，Fed在9月例會至少降息1碼料更加篤定。ISM報告一公布後，芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易員預測Fed降息2碼的機率升至39％，4日進一步揚升到42％，降1碼的機率跌破6成。

【2】台積下周除息 內外資護航

美股時隔一個月又帶頭重挫、拖累亞股遭空頭轟炸戲碼再現，台股淪重災區，半導體高價三雄世芯-KY、創意、台積電全面大跌，摩根士丹利證券捍衛二檔IP指標股前景無虞，凱基投顧、摩根大通證券則延續對台積電多頭看法，伺機等待反攻號角響起。

【3】台股昨崩999點 2萬點攻防 第二支腳有望成形

受到美8月製造業PMI不如預期與輝達股價重挫，台股遭空頭暴擊，4日「扣血」999點，創史上第三大跌點，外資狂拋1,007億元，創史上最大賣超紀錄；外資鎖定台積電提款賣超438億元，為有統計以來第二大紀錄，權值股全面倒地，加權指數跳空摜破月線、半年線，終場收21,092點，成交量放大至5,090億元；台指期暴跌1,104點，創歷史第三大跌點紀錄，期現貨逆價差達145點。

【4】最低工資9連漲 月薪28,590元、時薪190元

勞動部4日召開首屆最低工資審議會，歷經長達4小時的勞資磋商後拍板，最低工資月薪為28,590元、時薪190元，調幅均為4.08％。後續勞動部將陳報行政院核定後公告實施，預計2025年元旦上路。

【5】輝達涉壟斷 傳接美司法部傳票

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）近日股價行情每況愈下，繼上個財季（5至7月）財報透露AI晶片需求降溫造成股價下跌後，外媒又引述消息稱輝達收到美國司法部傳票，可能因涉嫌市場壟斷而遭到調查，導致其股價3日在美股暴跌近10％，市值一夕蒸發近3千億美元。4日輝達早盤股價續跌逾2％。