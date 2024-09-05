中國大陸內需市場快速失溫，過去1杯動輒20、30元人民幣的珍珠奶茶，如今價格集體跳水、甚至回落到10元人民幣之下，由於餐飲業上半年至少百萬家關店，大陸二手設備回收業者指出，今年大型餐廳設備的回收數量，比去年多出5、6倍，當中以火鍋店最多、其次為手搖飲。

統計至今（2024）年上半年止，大陸共有105.6萬家餐飲店註銷、吊銷營業登記，已達去年全年的83%，由於餐飲業頻傳倒閉潮，被稱為「餐飲收屍人」的設備回收業者生意火紅，陸媒引用北京餐飲設備回收業者的說法指出，今年10年以上的餐飲店，歇業家數變多，還有許多新店撐不到1~2個月就倒閉，甚至有客戶開門營業僅3天就收攤。

廣州設備回收業者則說，自3月開始，每個月都可回收40、50家餐飲設備，且情況自五一長假後持續惡化，每月回收數量比3、4月時，再多出3分之1，當中約70%都是火鍋店，其次是奶茶店，

過去包括奈雪的茶、喜茶到霸王茶姬等主打高端路線的手搖茶飲品牌，單杯奶茶25元人民幣起跳，但從2022年底開始，主打高客單價的奶茶品牌，紛紛降價促銷，今（2024）年價格更是徹底崩盤，10~15元人民幣已成奶茶市場核心的價格帶，坊間也不乏10元人民幣有找的品牌殺價搶市。（文章未完…全文見此）