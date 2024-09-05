亞洲低成本航空AirAsia今 (5) 日宣布正式開賣高雄直飛沙巴(亞庇)航線，此為台灣目前唯一獨家航班，同時也是AirAsia台灣直飛的第12條航線，將於2024年11月17日開始，每周四班(一、三、五、日)的班次頻率連通馬來西亞第二大樞紐—亞庇與高雄。

高雄直飛沙巴(亞庇)航線，由AirAsia集團旗下馬來西亞亞航（航班代號AK）執飛，馬亞航自2022年11月營運高雄-吉隆坡航線(每周三班)以來，已承載了超過80,000名乘客往返，有鑑於高雄與吉隆坡之間的積極旅遊需求，因此決定拓展馬來西亞與南台灣之間的旅遊版圖，於2024年11月17日營運高雄-沙巴航線。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，沙巴位於馬來西亞的婆羅洲北部，以壯麗的自然景觀和豐富的文化魅力成為許多旅遊愛好者的旅遊目的地。沙巴擁有多樣化的自然景觀，從雄偉的京那巴魯山到迷人的熱帶雨林，還擁有世界級的潛水勝地；同時沙巴擁有融合了馬來、華人、印度飲食特色，相信能夠提供南台灣民眾豐富與難忘的旅遊體驗。

慶祝高雄與沙巴(亞庇)新航線開通，AirAsia推出單程未稅TWD 399元的驚喜首賣價。該促銷票價從即日起至2024年9月15日，可在 AirAsia MOVE 應用程序（前稱 airasia Superapp）或 airasia.com 開放預訂，旅行出發日期為2024年11月17日至2025年3月28日。